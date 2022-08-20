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Агент Даво: «У Матеуса есть предложение от одного российского клуба. Он согласился бы приехать в Россию»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Луис Фернандо Гарсия, агент форварда «Баии» Матеуса Даво, поделился мнением об интересе к игроку со стороны российских команд.

«Есть предложение от одного российского клуба, и речь идет не про «Зенит» и «Динамо». Сам Матеус согласился бы приехать выступать в России», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Права на 23-летнего бразильца принадлежат «Коринтиансу». В текущем сезоне в составе «Баии» Даво провел 24 матча в серии B, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи .Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-davo-mateus-soglasilsya-by-priehat-v-rossiyu-est-predlozhenie-ot-odnogo-kluba-e-to-ne-zenit-i-dinamo/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
ФК Баия
ФК Коринтианс
0
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
12
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 1 : 1
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Ахмат
 - : -
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