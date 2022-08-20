Агент Даво: «У Матеуса есть предложение от одного российского клуба. Он согласился бы приехать в Россию»

Луис Фернандо Гарсия, агент форварда «Баии» Матеуса Даво, поделился мнением об интересе к игроку со стороны российских команд.

«Есть предложение от одного российского клуба, и речь идет не про «Зенит» и «Динамо». Сам Матеус согласился бы приехать выступать в России», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Права на 23-летнего бразильца принадлежат «Коринтиансу». В текущем сезоне в составе «Баии» Даво провел 24 матча в серии B, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи .Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.