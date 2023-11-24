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Сегодня, 22:55

Агент Виллаша-Боаша: «С Андре все хорошо, он не получил никаких повреждений»

Алина Савинова
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Карлос Гонсалвеш, агент президента «Порту» Андре Виллаша-Боаша, сообщил, что специалист не пострадал во время нападения на его резиденцию.

«С Андре все нормально, лично он не пострадал, у него нет никаких травм или повреждений», — приводит «РБ Спорт» слова Гонсалвеша.

Ранее Виллаш-Боаш рассказал, что на его дом было совершено нападение. На территорию резиденции были брошены файеры, а позже неизвестные избили охранника и похитили его автомобиль.

31 октября дом президента «Порту» подвергся акту вандализма. На стене и воротах резиденции появились надписи «неблагодарный» и «предатель».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-villasha-boasha-s-andre-vse-horosho-on-ne-poluchil-travm/
Андре Виллаш-Боаш
Футбол
ФК Порту
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