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Сегодня, 21:25

«Карабах» на выезде обыграл «Сабах» в первом матче после возвращения Лунева

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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«Карабах» на выезде победил «Сабах» в матче 14-го тура азербайджанской премьер-лиги — 2:1.

Российский голкипер гостей Андрей Лунев вышел на поле в стартовом составе. 9 ноября Лунев получил травму в матче Лиги Европы с «Байером» (0:1) и после этого пропустил три матча своего клуба и ноябрьский сбор национальной команды России.

У хозяев на 63-й минуте отличился Йессе Секидика, у гостей забили Турал Байрамов на 58-й и Нариман Ахунзаде на 60-й минутах.

«Карабах» возглавил турнирную таблицу чемпионата Азербайджана с 29 очками после 14 игр, «Сабах» — на 7-м месте с 16 очками.

Азербайджан: Премьер-лига. 14-й тур
24 нояб, 00:00. Alinja Arena (Масазыр)
Сабах
1:2
Карабах
Андрей Лунев
Футбол
ФК Карабах
Мурад Мусаев
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