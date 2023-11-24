Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 23:01

«Арис» назначил Павла Гогнидзе на пост генерального директора клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На должность генерального директора «Ариса» назначен латвиец Павел Гогнидзе.

«Я рад вернуться в кипрский футбол и взять на себя эту важную роль в «Арисе». Это команда, за которой я внимательно следил и консультировал на протяжении нескольких сезонов. Я считаю, что руководство, администрация и игроки клуба проделали огромную работу на поле и за его пределами, и моя задача — добавить всю свою энергию и опыт для достижения еще более значимых результатов», — приводит слова Гогнидзе пресс-служба клуба.

Гогнидзе ранее работал главным тренером в Риге, а также в футбольных академиях. Кроме того, он занимал должность стратегического советника нескольких европейских и африканских клубов и консультировал руководство «Ариса».

Гогнидзе активно сотрудничал с компаниями, специализирующимися на аналитике футбольных данных, и занимал должность генерального директора «Пафоса».

Источник: ФК Арис
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
0
Читайте также
Вымогательство или неизбежные траты? Чем грозят выплаты в 5000 евро за нейтральный статус
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября
СМИ указали на превосходство российских средств РЭБ в зоне спецоперации
Коалиция США в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации
Секретарь СНБО Данилов объявил о скорой демобилизации срочников ВСУ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Виллаша-Боаша: «С Андре все хорошо, он не получил никаких повреждений»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости