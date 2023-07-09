Агент Ранджеловича сообщил, что футболист не вернется в Россию

Агент Василис Панагиотакис заявил, что не стоит ждать возвращения вингера Лазара Ранджеловича в Россию.

«Лазар не вернется в Россию, он останется в «Олимпиакосе», — цитирует «РБ Спорт» Панагиотакипса.

В июне стало известно, что Ранджелович вернулся из «Урала» в «Олимпиакос».

Футболист перешел в «Урал» в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне 25-летний вингер провел 28 матчей в составе екатеринбургского клуба, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.