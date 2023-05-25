Агент Крамарича заявил, что футболист еще не подписал контракт с «Сочи»

Матей Шкегро, агент форварда «Браво» Мартина Крамарича, сообщил, что футболист пока не подписывал контракт с «Сочи».

«Нет, это неправда, пока контракт не подписан. У Мартина есть несколько предложений, но пока нет ничего официально. Могу сказать, что у него есть предложение из России. Через пару дней будет официальное заявление», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

25-летний футболист выступал за такие команды, как «Крка», «Кршко», «Марибор» и «Браво». В чемпионате Словении сезона-2022/23 он провел 31 матч, отметился 12 голами и 6 результативными передачами.