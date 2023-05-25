Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:38

Арне Слот заявил, что продолжит тренировать «Фейеноорд», несмотря на интерес «Тоттенхэма»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался о своем будущем.

«Я много слышал об интересе ко мне со стороны других клубов. Я благодарен за высокую оценку, которую это выражает, но мое желание — остаться в «Фейеноорде» и продолжать строить на фундаменте, который был заложен за последние два сезона.

Я с нетерпением жду нового сезона в «Фейеноорде», — приводит слова Слота The Athletic.

Ранее сообщалось, что голландский специалист является одним из фаворитов на пост главного тренера «Тоттенхэма».

В текущем сезоне «Фейеноорд» впервые с 2017 года стал чемпионом Нидерландов.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фейеноорд
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
В Кремле отреагировали на попытку Киева устроить теракты на объектах ядерной энергетики
Экипажи истребителей Су-35С ВКС РФ уничтожили самолет ВСУ в ходе СВО
My?l Polska: поляки ведут пляжно-барные войны против туристов из России на курортах Турции
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иньеста покинет «Виссел Кобе»
Новости
RSS RSS
Все новости