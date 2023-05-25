Зидан отказался возглавить «Аль-Наср» с зарплатой 75 миллионов евро в год

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «Аль-Наср», сообщает Foot Mercato.

По данным источника, саудовский клуб предлагал французу контракт с зарплатой 150 миллионов евро за два сезона.

Отмечается, что кандидатура Зидана была одобрена лидером клуба Криштиану Роналду, который мог участвовать в переговорном процессе.

В апреле Foot Mercato сообщал, что 50-летний специалист ведет переговоры о возможном возвращении в «Реал».