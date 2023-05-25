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Сегодня, 22:57

Зидан отказался возглавить «Аль-Наср» с зарплатой 75 миллионов евро в год

Руслан Минаев
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Зинедин Зидан.
Фото Reuters

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «Аль-Наср», сообщает Foot Mercato.

По данным источника, саудовский клуб предлагал французу контракт с зарплатой 150 миллионов евро за два сезона.

Отмечается, что кандидатура Зидана была одобрена лидером клуба Криштиану Роналду, который мог участвовать в переговорном процессе.

В апреле Foot Mercato сообщал, что 50-летний специалист ведет переговоры о возможном возвращении в «Реал».

Зинедин Зидан
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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