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Сегодня, 21:43

Африканский тренер юношеских команд отстранен на 20 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Судебная палата независимого комитета по этике приняла решение об отстранении бывшего тренера молодежных команд африканца Джонатана Букабаква от любой футбольной деятельности на 20 лет, сообщается на сайте ФИФА.

Разбирательство началось после серьезных обвинений, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними в Футбольной ассоциации Демократической Республики Конго (FECOFA). Помимо Букабаква в жестоком обращении с несовершеннолетними игроками были обвинены и другие тренеры из разных регионов ДР Конго.

Отмечается, что отстранение африканского специалиста отсчитывается с 20 октября. Кроме того, он должен выплатить 100 тысяч швейцарских франков.

Источник: https://www.fifa.com/legal/judicial-bodies/media-releases/adjudicatory-chamber-of-the-independent-ethics-committee-suspends-former-youth-coach
Футбол
ФИФА
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