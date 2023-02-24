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«После ЧМ-2018 думал, что Головин станет звездой. Как же застопорилась его карьера!» Во Франции в шоке от вылета «Монако»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Флориан Фирц и Александр Головин (справа) в матче «Монако» — «Байер».
Фото Reuters
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Байера».
Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 20:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:3
Байер

Разочарование в «Монако»

L'Equipe выпустил свой материал с красноречивым заголовком — «Разочарование в «Монако». Причем речь не только об очередной осечке монегасков в серии пенальти, что ранее уже приводило к сенсационному поражению от «Родеза» в Кубке Франции, а об игре команды. В обзоре самого авторитетного спортивного СМИ Франции отмечено, что лучшая связка центральных полузащитников в лице Фофана и Камара не справилась с оппонентами, а получивший тройку и названный худшим игроком матча Нюбель не выручал в воротах. Александр Головин в тексте не упомянут ни разу — и это тоже показатель.

«Пять побед подряд, одиннадцать игр без поражений с момента возобновления сезона, победа в Леверкузене — у «Монако» было все, чтобы отлично провести этот вечер. Но футбол безжалостен к тем, кто не рискует», — констатирует в своем материале Maxifoot.

Александр Головин в&nbsp;матче Лиги Европы &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Байер&raquo;. «Монако» драматичным образом вылетел из Лиги Европы, Головин провел средний для себя матч

Этот портал поставил 7,5 Бен Йеддеру, но в остальном оценки монегасков ниже среднего (максимум — 5,5 у Фофана). Головин — худший наряду с Кайю Энрике (у обоих — три балла): «Очень неудачный матч для российского полузащитника: многочисленные потери, брак в передачах. Он слишком часто оставлял Кайю Энрике одного против Фримпонга. Ему так и не удалось организовать игру, как он это делал в прошлых матчах».

Сайт Get French Football News назвал худшим удостоившегося тройки Нюбеля. У Головина, как и у Сарра, всего лишь четверка, и россиянин не получил персональный комментарий. Его — при аналогичной оценке — дал сайт Homme du Match, отметивший: «Он полностью выпал из игры».

Александр Головин в матче «Монако» — «Байер». Фото Global Look Press
Александр Головин в матче «Монако» — «Байер».
Фото Global Look Press

После ЧМ-2018 думал, Головин станет звездой

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr снова не стал определять лучших и худших игроков матча, а в своем обзоре игры по поводу вылета из еврокубков написал: «Логично, но все-таки это слишком жестокий финал».

В комментариях персональная критика в основном сконцентрирована на нелюбимом фанатами Нюбеле. В остальном больше разговоров о вечном — продаже лидеров вроде Тчуамени при отсутствии равноценной замены, кадровых проблемах в обороне и менталитете.

Досталось и Головину. «Головин в статье ни разу не упоминается. То есть он был абсолютно незаметным на поле. И это снова случилось в важном матче. Плевать мне на его талант. Я хочу, чтобы он был лидером, ключевым игроком», — эмоционально написал ASM1973.

&laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. Александр Головин. «Головин вообще не влиял на матч — кажется, он не в форме». Что говорят во Франции об игре российского полузащитника

«Клеман снова требует от него идти в прессинг и помогать в обороне. Это не оправдание, но из-за этого Головин теряет в созидательных действиях и плох при игре у чужой штрафной. Я не смогу переубедить тех, кто регулярно нападает на него, но сегодня Александр не единственный в «Монако», кто так неудачно сыграл», — ответил scifo84.

«Головин и Кайю Энрике были ужасны», — высказал недовольство левым флангом ArxTarpeiaASM.

«После ЧМ-2018 я думал, что Головин станет звездой. Невероятно, как его карьера застопорилась после перехода в «Монако», — добавил dwarfdaft.

При этом, что интересно, большинство недовольных болельщиков сходятся в одном: этот «Монако» не готов к противостоянию серьезным соперникам в еврокубках, однако нынешний состав должен быть в первой тройке по итогам чемпионата Франции.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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