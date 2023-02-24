Станислав Черчесов: «Ответный матч с «Байером» проведем на главном стадионе Венгрии»

Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки Лиги Европы. 9 марта чемпион Венгрии сыграет против «Байера» в Леверкузене, а ответный матч в Будапеште пройдет 16-го.

— Где вы смотрели жеребьевку?

— Всей командой на нашей базе. Я специально перенес начало утренней тренировки на полчаса пораньше, чтобы успеть посмотреть трансляцию вместе.

— «Байер» — соперник бундеслиги, которая вам хорошо известна. Плюс он только что прошел «Монако», который вы тоже прекрасно изучили. Видели вчерашний матч немцев с клубом с Лазурного Берега?

— Для начала скажу, что до жеребьевки думал, что нам может выпасть «Ювентус». Но в итоге достался «Байер». В прошлом сезоне, еще до появления в Будапеште нашего тренерского штаба, «Ференцварош» играл в одной группе Лиги Европы против «Байера», так что многие ребята лично знакомы с ним. Вчерашнюю встречу действительно смотрел, что нам поможет. Однако этого слишком мало для изучения такого серьезного оппонента. Перед нами «Байер» проведет два матча в чемпионате Германии — против «Фрайбурга», которому, кстати, как раз выпало сыграть против «Ювентуса», и против «Герты».

Сейчас будем обсуждать, поедет ли кто-то из моих помощников в Германию. Что касается знания бундеслиги, то я, конечно, за ней всегда слежу, а значит, представляю себе в общих чертах и нынешний «Байер», но это все поверхностно, а необходимы детали. Так что станем изучать досконально. Поможет и то, что говорю по-немецки — это позволяет смотреть футбольные передачи из Германии и читать прессу. Наш спортивный директор Тамаш Хайнал тоже выступал в Германии, говорит по-немецки и знаком с ее реалиями — так что никаких мелочей, в том числе и в логистике, не упустим.

— Как вам игра Александра Головина против «Байера»? И что скажете об Азмуне?

— Считаю, что Головин сейчас один из лидеров «Монако». В четверг Александр провел достойный матч, а сама встреча получилась такой же интригующей, как и неделей раньше. Это были равные соперники, которые решали все в серии пенальти. Один из них реализовал как раз Азмун, который пока мало играет за «Байер». Не знаю, в чем там дело, но мы хорошо знаем иранца. Повторяю, будем еще изучать команду, где много молодых интересных футболистов.

Сердар Азмун (слева) и футболисты «Байера». Фото Global Look Press

— Доводилось ли вам до этого пересекаться с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо?

— Нет, раньше не встречались.

— В каком состоянии «Ференцварош» подходит к дуэли с «Байером»?

— Как вы знаете, у нас существует приличный отрыв от второго места в чемпионате Венгрии, однако ни о какой расслабленности речь не идет. К каждому матчу ведем серьезную подготовку без скидок на положение в турнирной таблице. К сожалению, против «Байера» не сыграют из-за травм сразу три футболиста — Бежич, Нгуэн, Овусу. Под вопросом еще и Вечеи. Зато восстанавливается Гойак. Надеемся, что больше никого перед 1/8 Лиги Европы не потеряем.

А вообще скажу, что изучение соперника — это дело хорошее и правильное, но меня всегда больше интересует своя команда. Я верю в «Ференцварош» и знаю, что мы сделаем все от нас зависящее в этих двух матчах, чтобы добиться результата и не разочаровать наших болельщиков.

— Не сомневаюсь, что на ответном матче будет супераншлаг.

— Мы это предвидели задолго до жеребьевки. Знаем, что «Ференцварош» в Венгрии очень любят и поддерживают. Заранее попросили о том, чтобы домашняя игра состоялась на арене Пушкаша вместимостью 70 000 зрителей, где принимает соперников сборная Венгрии. Еще до объявления итогов жеребьевки билетов на ответную встречу продано больше, чем мог бы вместить домашний стадион «Ференцвароша». Предполагаем, что соберется не менее 50-60 тысяч болельщиков.