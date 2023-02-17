Как же хорош «МЮ» без Роналду! С ним выдать такое шоу с «Барсой» было бы сложно

«Дьяволы» — фавориты ответного матча.

«Манчестер Юнайтед» лучше без Криштиану Роналду — этот факт не нуждается в доказательствах. Достаточно знать, что после демарша португальца манкунианцы одержали 12 побед, трижды сыграли вничью и всего один раз проиграли во всех турнирах.

Еще можно сказать, что с токсичным форвардом «МЮ» в этом сезоне не видел топ-4 АПЛ — а сразу после ухода Роналду там прописался. Или можно было бы вспомнить, что Рэшфорд теперь забивает и ассистирует почти без остановки с 21 декабря (13+4). Но матч с «Барселоной» в этом плане особенно важен.

Осенние еврокубки ярко показали, куда Криш тянул команду. Групповой этап Лиги Европы манкунианцев получился смешным — «дьяволам» досталась проходная группа из «Омоний» и «Шерифов», но каждый матч они умирали на поле. В итоге по результативности (10 голов) не дотянули даже до «Фенербахче» (13), «Ренна» (11) или «Трабзонспора» (11).

Вина за такой позор, конечно, в том числе и на форварде — а им в матчах Лиги Европы бессменно был Роналду. В еврокубках тен Хаг как бы давал ему шанс на реабилитацию (в АПЛ португалец почти не играл), но португалец им не воспользовался. За шесть игр — всего два гола, один из которых с пенальти.

Почему же получилось так плохо? Старость и нервы. Изучим статистику Роналду чуть подробнее. Первый матч против «Реал Сосьедада» — у Криша четыре удара, из них ноль в створ. Два — из-за пределов штрафной, совсем неточно. Дважды португалец пошел в дриблинг, но только один раз успешно.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Дальше был «Шериф», и там форвард забил с пенальти. Это был его единственный удар в створ за весь матч, а промахнулся он дважды. Дриблинг использовал дважды — обе попытки неудачные. «Омония» в следующей игре явно должна была стать триумфом Криштиану, ведь он нанес восемь ударов... Жаль только, что семь из них мимо ворот. Голами не отличился, новых обводок тоже не набрал.

В ответных матчах Роналду продолжил лупить — суммарно в оставшихся встречах он нанес 16 ударов, но из них только пять полетели в створ. Забил Криштиану в этих играх лишь один раз, столько же обыграл соперника один в один. В общем — полный провал.

Но если бы неудача касалась только португальца, это было бы полбеды. Из-за Криштиану натурально страдал «МЮ» — за весь групповой этап Роналду пропустил только девять минут, а значит, остальное время манкунианцы играли с совершенно бесполезным форвардом на острие. В запасе в это время томился невероятный Рэшфорд — да, в двух встречах англичанин был недоступен из-за травмы, но в остальное время явно по-джентльменски задвинулся в запас ради Криша. И даже в те редкие минуты, когда Маркус выходил на поле, он решал — сделал 2+1 с «Омонией» (напомним, тогда Роналду семь раз пальнул мимо створа) и оформил гол в ворота «Шерифа».

Эрик тен Хаг и Хави. Фото Reuters

Возвращаясь к «Барселоне» — останься Криштиану в «МЮ», он однозначно вышел бы на поле. Не выпустить против «блауграны» ее заклятого врага — почти преступление. Но в данном случае это был бы подарок для Хави. Роналду не мог попасть по воротам «Омонии» — створ каталонцев он бы даже не увидел.

Ведь если разобрать 2:2 на «Камп Ноу» со стороны «Юнайтед», то результату во многом способствовала скорость игроков. Рэшфорд оставил позади двух престарелых защитников «Барселоны», а потом прошил вратаря с острого угла. Роналду же на групповом этапе показал — он бы едва ли обыграл Альбу и Алонсо (потому что годы не пожалели не только защитников «Барсы», но и португальскую звезду). А если бы каким-то чудом и юркнул — не забил бы с такого острого угла. Потому что лупил мимо и с более выгодных позиций.

Опасный момент у ворот «МЮ». Фото Global Look Press

Прекрасно, что у тен Хага есть быстрый и меткий Маркус Рэшфорд. Еще прекраснее, что есть возможность ставить его куда угодно, в том числе и на «святую» позицию Роналду. При португальце в клубе это было трудно представить. Но теперь другие времена — без Криштиану «МЮ» стал быстрее, острее и опаснее.