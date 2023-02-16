«Барса» и «МЮ» устроили шоу уровня Лиги чемпионов. Сочная ничья на «Камп Ноу»

Первый матч стыкового раунда Лиги Европы впечатлил — 2:2.

Гранды не на своих местах

Для топ-клубов Лига Европы — это страшилка. Турнир, которого нужно избегать, чтобы болельщики команд-врагов не высмеивали тебя в соцсетях, а ты сам не терял время и силы. С точки зрения грандов призовые во втором по статусу турнире УЕФА ничтожны, а престижа — почти никакого. Попробуйте вспомнить счета и участников трех последних финалов Лиги Европы. Если у вас это получилось, то вы гений. С финалами Лиги чемпионов все намного проще.

Конечно, Хави и Эрик тен Хаг накануне встречи говорили, как важно им пройти в следующий раунд, но это — стандартная дипломатия. «Барселоне» сейчас намного важнее удержать первое место в чемпионате Испании, а «Манчестер Юнайтед» — закрепиться в топ-4 АПЛ и, может быть, побороться за титул там.

Разумеется, обе встречи «Барсы» и «МЮ» привлекут колоссальное внимание, но прежде всего от битвы топ-клубов на столь ранней стадии плей-офф Лиги Европы выиграет УЕФА. Матчи с настолько привлекательной вывеской повышают статус турнира, а ведь это не единственные гранды в плей-офф. «Ювентус», «Арсенал», «Атлетико» — в этом сезоне Лиге Европы особенно повезло со звездами.

Эрик тен Хаг и Хави. Фото Reuters

Задумки тренеров

Тренеры оказались заложниками ярчайшей вывески. Если бы «Барсе» и «МЮ» попались соперники попроще, то Хави и тен Хаг наверняка дали бы лидерам отдохнуть. А так они со всей серьезностью отнеслись к матчу 1/16 финала Лиги Европы и даже подогнали тактику под маститого оппонента.

«Юнайтед» не могли помочь Эриксен, Антони, Мартинес, Забитцер, Мактоминей и Марсьяль, так что состав во многом угадывался. Но тен Хаг сильно удивил расстановкой и выбором позиций: «МЮ» играл по схеме 4-1-4-1, в которой Вегхорст действовал в оттяжке, Бруну Фернандеш занял место справа, а Санчо — слева. Интересна и роль Фреда: бразилец персонально опекал Де Йонга — так же плотно он играл с Де Брейне в январском матче против «Манчестер Сити», и тогда задумка сработала.

Судя по всему, подобная конфигурация футболистов «Юнайтед» стала сюрпризом и для Хави — главный тренер «Барселоны» намеренно отправил на правую бровку Араухо, чтобы тот попытался закрыть неудержимого Рэшфорда. Но Маркус неожиданно оказался на острие. Большие вопросы были и к выбору игроков на левый фланг обороны: Бальде и Кристенсену тренерский штаб «Барсы» предпочел ветеранов — Альбу и Алонсо.

Смотрите чемпионат Испании по футболу — только в Okko!

Качели второго тайма

Первый тайм ушел на прощупывание тактики соперника и мало чем запомнился. «МЮ» играл лучше и был ближе к голу: тер Штеген не дал Вегхорсту реализовать выход один на один и забить Рэшфорду с острого угла. Для «Барсы» же главным событием тайма стала потеря Педри — ключевой полузащитник сине-гранатовых получил травму.

Куда веселее стало после перерыва, когда «Манчестер Юнайтед» в очередной раз в этом сезоне пропустил после углового. Гол Алонсо вскрыл игру, но «Барса» к этому будто бы была не готова, хотя первый мяч «МЮ» забил самым предсказуемым образом. Рэшфорд ускорился за спины возрастным Альбе и Алонсо, убежал от них и «прошил» тер Штегена ударом в ближний угол. А сразу после этого Маркус сделал посмешище из Рафиньи и организовал второй гол — в свои ворота мяч отправил Кунде.

Второй тайм совершенно не был похож на первый. Темп заметно вырос, хотя после второго гола гости опустились глубоко в оборону, и в какой-то момент показалось, что они удержат победу. Но Рафинья, обиженный на финт Рэшфорда при втором голе, очень хотел забить и сделал это в тот момент, когда хотел ассистировать Левандовски: мяч после подачи бразильца нырнул в угол, не коснувшись никого.

К вратарям в таких моментах всегда есть вопросы, хотя Де Хеа был дезориентирован. Хотя голкипер «МЮ» отработал ошибку позже, когда в паре моментов выручил команду. «Барса» максимально агрессивно действовала в финальные 15 минут и вполне могла вырвать победу — в одном из эпизодов даже Каземиро попал в штангу собственных ворот. Но счет так и остался ничейным, и при отсутствии правила выездного гола даже нельзя сказать, кто больше доволен исходом. Все решится через неделю на «Олд Траффорд».