Мечта фанатов «МЮ» может осуществиться совсем скоро. Инвесторы из Катара готовятся приобрести клуб у доставших всех Глейзеров
Ненависть болельщиков «Манчестер Юнайтед» к владельцам клуба — семейству Глейзеров — уже давно не является секретом для тех, кто более-менее регулярно включает футбольные матчи или обновляет спортивную ленту новостей. Американцы приобрели клуб в 2005-м и с тех пор с каждым годом наживают себе все больше и больше хейтеров среди фанатов «красных дьяволов». Провальные трансферы, мутные финансовые схемы, банальная некомпетентность в управлении — уже 18 лет Глейзеры владеют «МЮ», и за этот период клуб регрессирует по всем направлениям. Но совсем скоро это может измениться.
Заявление о продаже «МЮ» и оценка стоимости клуба
В ноябре 2022-го Аврам и Джоэл Глейзеры официально заявили о готовности продать клуб: «Поскольку мы стремимся продолжать развивать историю успеха клуба, правление санкционировало тщательную оценку стратегических альтернатив. Мы оценим все варианты, чтобы обеспечить максимальное использование «Манчестер Юнайтед» существенных возможностей роста, доступных клубу сегодня и в будущем».
Спустя несколько месяцев, в феврале 2023-го, Глейзеры наняли американский инвестиционный банк Raine Group, чтобы начать процедуру сбора заявок от потенциальных покупателей «Юнайтед». Срок подачи заявок — до конца месяца. По информации Daily Mail, Глейзеры рассчитывают получить предложения на сумму свыше 4 миллиардов фунтов. В идеале американское семейство хотело бы выручить 6-8 миллиардов, несмотря на то что капитализация их клуба в соответствии с котировками акций на Нью-Йоркской фондовой бирже составляет только 3 миллиарда. Но, кажется, их аппетиты будут удовлетворены.
Королевское предложение из Катара
Как пишет целый ряд английских источников, в том числе авторитетные Daily Mail и The Guardian, на днях инвестиционная группа из Катара сделает предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Притом, по информации источника, предложение «сметет с дороги конкурентов». Ожидается, что Глейзерам предложат порядка 8 миллиардов фунтов, это самая высокая оценка на рынке.
Ранее появлялась информация, что «МЮ» может приобрести британский бизнесмен Джим Рэтклифф, уже владеющий двумя футбольными клубами («Лозанна» и «Ницца»), а также командой «Формулы-1» «Мерседес». Ходили слухи, что в торгах могут также поучаствовать Вуди Джонсон (владелец команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс») и Стивен Пальюка (владелец баскетбольного «Бостон Селтикс»). Однако вряд ли их предложения смогут конкурировать с катарским.
Имя потенциального покупателя уже известно — это эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, состояние которого оценивается в 335 миллиардов долларов. К слову, именно его компания Qatar Sports Investment в 2011 году приобрела «ПСЖ». В теории этот факт может помешать приобретению «МЮ», так как правила УЕФА запрещают двум командам в одном турнире принадлежать одному лицу. Это может стать проблемой, если «ПСЖ» и «МЮ» будут одновременно участвовать в ЛЧ. Но, как пишет The Mirror, пытающаяся приобрести «Манчестер Юнайтед» инвестиционная группа будет отделена от Qatar Sports Investment, потому конфликта интересов формально не возникнет.
Как может измениться «МЮ»
В том же материале Daily Mail есть список изменений, которые катарские инвесторы намерены произвести в «МЮ» после приобретения клуба. Выделяется четыре ключевых аспекта:
1. Реконструкция стадиона. В последний раз «Олд Траффорд» был отремонтировал в 2005 году, и с того времени болельщики регулярно сталкивались на домашней арене с ржавчиной, протечками и прочими неприятностями. Катарцы признают, что арена остро нуждается в обновлении, рассматривается даже глобальный проект с полной перестройкой за 2 миллиарда фунтов. Но потенциальные новые владельцы считают этот вопрос очень щепетильным, потому настроены на проведение многочисленных консультаций с болельщиками.
2. Трансферы. К нынешним владельцам «МЮ» накопилось множество вопросов, но Глейзеры никогда не скупились на трансферы. За последние 10 лет «Манчестер Юнайтед» потратил на новичков больше всех в мире. Только Эрику тен Хагу за первые два трансферных окна приобрели игроков на сумму порядка 243 миллиона евро. Но траты эти были во многом беспорядочными, а стратегии развития команды менялись чуть ли не каждый сезон. Катарцы намерены структурировать трансферную политику, при этом сохранив (а может, и нарастив) объем вложений.
3. Опыт ЧМ. Daily Mail пишет, что катарские инвесторы «хотят развить успех чемпионата мира в своей стране и использовать полученные знания, чтобы помочь «красным дьяволам» вернуться на вершину».
4. Взаимодействие с фанатами. Сотрудничество с болельщиками считается одним из основных принципов катарской заявки. Глейзеры всегда были отстранены от простых фанатов, что в итоге вылилось в острый конфликт. Потенциальные покупатели не собираются повторять этих ошибок и будут вести более плотное взаимодействие с людьми, поддерживающими команду.
Сложно сказать, как именно будут выполняться эти обещания. Но примеры «ПСЖ» и ЧМ показывают, что в Катаре понимают, как развивать спортивные проекты. В теории перед «МЮ» со сменой владельца должны открыться новые перспективы. По крайней мере, есть большой шанс, что, мягко говоря, неоднозначная эпоха Глейзеров уйдет в прошлое. А значит, исполнится мечта тысяч фанатов манкунианцев по всему миру.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|20
|16
|2
|2
|45-17
|50
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|
3
|МЮ
|22
|13
|4
|5
|36-28
|43
|
4
|Ньюкасл
|21
|10
|10
|1
|34-12
|40
|
5
|Тоттенхэм
|22
|12
|3
|7
|41-31
|39
|
6
|Брайтон
|20
|10
|4
|6
|38-27
|34
|
7
|Брентфорд
|21
|8
|9
|4
|35-28
|33
|
8
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|
9
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|
10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|
11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|21
|6
|6
|9
|19-29
|24
|
13
|Нот. Форест
|21
|6
|6
|9
|17-35
|24
|
14
|Лестер
|21
|6
|3
|12
|32-37
|21
|
15
|Вулверхэмптон
|21
|5
|5
|11
|15-30
|20
|
16
|Вест Хэм
|21
|5
|4
|12
|18-26
|19
|
17
|Лидс
|21
|4
|7
|10
|28-36
|19
|
18
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
19
|Борнмут
|21
|4
|5
|12
|19-43
|17
|
20
|Саутгемптон
|21
|4
|3
|14
|17-38
|15
|11.02
|15:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|11.02
|18:00
|
Арсенал – Брентфорд
|- : -
|11.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|- : -
|11.02
|18:00
|
Фулхэм – Нот. Форест
|- : -
|11.02
|18:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
|11.02
|18:00
|
Саутгемптон – Вулверхэмптон
|- : -
|11.02
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лидс – МЮ
|- : -
|12.02
|19:30
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|13.02
|23:00
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|19
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3