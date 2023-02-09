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Сегодня, 16:10

Мечта фанатов «МЮ» может осуществиться совсем скоро. Инвесторы из Катара готовятся приобрести клуб у доставших всех Глейзеров

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Антони и футболисты «МЮ» празднуют гол.
Фото Reuters
Вид у стадиона «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press
Аврам Глейзер и Джоэл Глейзер.
Фото Global Look Press
Фанаты «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press
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«Юнайтед» ждут большие перемены.

Ненависть болельщиков «Манчестер Юнайтед» к владельцам клуба — семейству Глейзеров — уже давно не является секретом для тех, кто более-менее регулярно включает футбольные матчи или обновляет спортивную ленту новостей. Американцы приобрели клуб в 2005-м и с тех пор с каждым годом наживают себе все больше и больше хейтеров среди фанатов «красных дьяволов». Провальные трансферы, мутные финансовые схемы, банальная некомпетентность в управлении — уже 18 лет Глейзеры владеют «МЮ», и за этот период клуб регрессирует по всем направлениям. Но совсем скоро это может измениться.

Заявление о продаже «МЮ» и оценка стоимости клуба

Аврам Глейзер и Джоэл Глейзер. Фото Global Look Press
Аврам Глейзер и Джоэл Глейзер.
Фото Global Look Press

В ноябре 2022-го Аврам и Джоэл Глейзеры официально заявили о готовности продать клуб: «Поскольку мы стремимся продолжать развивать историю успеха клуба, правление санкционировало тщательную оценку стратегических альтернатив. Мы оценим все варианты, чтобы обеспечить максимальное использование «Манчестер Юнайтед» существенных возможностей роста, доступных клубу сегодня и в будущем».

Спустя несколько месяцев, в феврале 2023-го, Глейзеры наняли американский инвестиционный банк Raine Group, чтобы начать процедуру сбора заявок от потенциальных покупателей «Юнайтед». Срок подачи заявок — до конца месяца. По информации Daily Mail, Глейзеры рассчитывают получить предложения на сумму свыше 4 миллиардов фунтов. В идеале американское семейство хотело бы выручить 6-8 миллиардов, несмотря на то что капитализация их клуба в соответствии с котировками акций на Нью-Йоркской фондовой бирже составляет только 3 миллиарда. Но, кажется, их аппетиты будут удовлетворены.

Болельщики &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; против владельцев клуба. «Умрите, Глейзеры, умрите». Почему фанаты «МЮ» ненавидят американских владельцев клуба

Королевское предложение из Катара

Как пишет целый ряд английских источников, в том числе авторитетные Daily Mail и The Guardian, на днях инвестиционная группа из Катара сделает предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Притом, по информации источника, предложение «сметет с дороги конкурентов». Ожидается, что Глейзерам предложат порядка 8 миллиардов фунтов, это самая высокая оценка на рынке.

Ранее появлялась информация, что «МЮ» может приобрести британский бизнесмен Джим Рэтклифф, уже владеющий двумя футбольными клубами («Лозанна» и «Ницца»), а также командой «Формулы-1» «Мерседес». Ходили слухи, что в торгах могут также поучаствовать Вуди Джонсон (владелец команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс») и Стивен Пальюка (владелец баскетбольного «Бостон Селтикс»). Однако вряд ли их предложения смогут конкурировать с катарским.

Имя потенциального покупателя уже известно — это эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, состояние которого оценивается в 335 миллиардов долларов. К слову, именно его компания Qatar Sports Investment в 2011 году приобрела «ПСЖ». В теории этот факт может помешать приобретению «МЮ», так как правила УЕФА запрещают двум командам в одном турнире принадлежать одному лицу. Это может стать проблемой, если «ПСЖ» и «МЮ» будут одновременно участвовать в ЛЧ. Но, как пишет The Mirror, пытающаяся приобрести «Манчестер Юнайтед» инвестиционная группа будет отделена от Qatar Sports Investment, потому конфликта интересов формально не возникнет.

Вид у стадиона «Манчестер Юнайтед». Фото Global Look Press
Вид у стадиона «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

Как может измениться «МЮ»

В том же материале Daily Mail есть список изменений, которые катарские инвесторы намерены произвести в «МЮ» после приобретения клуба. Выделяется четыре ключевых аспекта:

1. Реконструкция стадиона. В последний раз «Олд Траффорд» был отремонтировал в 2005 году, и с того времени болельщики регулярно сталкивались на домашней арене с ржавчиной, протечками и прочими неприятностями. Катарцы признают, что арена остро нуждается в обновлении, рассматривается даже глобальный проект с полной перестройкой за 2 миллиарда фунтов. Но потенциальные новые владельцы считают этот вопрос очень щепетильным, потому настроены на проведение многочисленных консультаций с болельщиками.

2. Трансферы. К нынешним владельцам «МЮ» накопилось множество вопросов, но Глейзеры никогда не скупились на трансферы. За последние 10 лет «Манчестер Юнайтед» потратил на новичков больше всех в мире. Только Эрику тен Хагу за первые два трансферных окна приобрели игроков на сумму порядка 243 миллиона евро. Но траты эти были во многом беспорядочными, а стратегии развития команды менялись чуть ли не каждый сезон. Катарцы намерены структурировать трансферную политику, при этом сохранив (а может, и нарастив) объем вложений.

3. Опыт ЧМ. Daily Mail пишет, что катарские инвесторы «хотят развить успех чемпионата мира в своей стране и использовать полученные знания, чтобы помочь «красным дьяволам» вернуться на вершину».

Фанаты "Манчестер Юнайтед". Фото Global Look Press
Фанаты «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

4. Взаимодействие с фанатами. Сотрудничество с болельщиками считается одним из основных принципов катарской заявки. Глейзеры всегда были отстранены от простых фанатов, что в итоге вылилось в острый конфликт. Потенциальные покупатели не собираются повторять этих ошибок и будут вести более плотное взаимодействие с людьми, поддерживающими команду.

Сложно сказать, как именно будут выполняться эти обещания. Но примеры «ПСЖ» и ЧМ показывают, что в Катаре понимают, как развивать спортивные проекты. В теории перед «МЮ» со сменой владельца должны открыться новые перспективы. По крайней мере, есть большой шанс, что, мягко говоря, неоднозначная эпоха Глейзеров уйдет в прошлое. А значит, исполнится мечта тысяч фанатов манкунианцев по всему миру.

Футбол
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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