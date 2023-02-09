Мечта фанатов «МЮ» может осуществиться совсем скоро. Инвесторы из Катара готовятся приобрести клуб у доставших всех Глейзеров

«Юнайтед» ждут большие перемены.

Ненависть болельщиков «Манчестер Юнайтед» к владельцам клуба — семейству Глейзеров — уже давно не является секретом для тех, кто более-менее регулярно включает футбольные матчи или обновляет спортивную ленту новостей. Американцы приобрели клуб в 2005-м и с тех пор с каждым годом наживают себе все больше и больше хейтеров среди фанатов «красных дьяволов». Провальные трансферы, мутные финансовые схемы, банальная некомпетентность в управлении — уже 18 лет Глейзеры владеют «МЮ», и за этот период клуб регрессирует по всем направлениям. Но совсем скоро это может измениться.

Заявление о продаже «МЮ» и оценка стоимости клуба

Аврам Глейзер и Джоэл Глейзер. Фото Global Look Press

В ноябре 2022-го Аврам и Джоэл Глейзеры официально заявили о готовности продать клуб: «Поскольку мы стремимся продолжать развивать историю успеха клуба, правление санкционировало тщательную оценку стратегических альтернатив. Мы оценим все варианты, чтобы обеспечить максимальное использование «Манчестер Юнайтед» существенных возможностей роста, доступных клубу сегодня и в будущем».

Спустя несколько месяцев, в феврале 2023-го, Глейзеры наняли американский инвестиционный банк Raine Group, чтобы начать процедуру сбора заявок от потенциальных покупателей «Юнайтед». Срок подачи заявок — до конца месяца. По информации Daily Mail, Глейзеры рассчитывают получить предложения на сумму свыше 4 миллиардов фунтов. В идеале американское семейство хотело бы выручить 6-8 миллиардов, несмотря на то что капитализация их клуба в соответствии с котировками акций на Нью-Йоркской фондовой бирже составляет только 3 миллиарда. Но, кажется, их аппетиты будут удовлетворены.

Королевское предложение из Катара

Как пишет целый ряд английских источников, в том числе авторитетные Daily Mail и The Guardian, на днях инвестиционная группа из Катара сделает предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Притом, по информации источника, предложение «сметет с дороги конкурентов». Ожидается, что Глейзерам предложат порядка 8 миллиардов фунтов, это самая высокая оценка на рынке.

Ранее появлялась информация, что «МЮ» может приобрести британский бизнесмен Джим Рэтклифф, уже владеющий двумя футбольными клубами («Лозанна» и «Ницца»), а также командой «Формулы-1» «Мерседес». Ходили слухи, что в торгах могут также поучаствовать Вуди Джонсон (владелец команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс») и Стивен Пальюка (владелец баскетбольного «Бостон Селтикс»). Однако вряд ли их предложения смогут конкурировать с катарским.

Имя потенциального покупателя уже известно — это эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, состояние которого оценивается в 335 миллиардов долларов. К слову, именно его компания Qatar Sports Investment в 2011 году приобрела «ПСЖ». В теории этот факт может помешать приобретению «МЮ», так как правила УЕФА запрещают двум командам в одном турнире принадлежать одному лицу. Это может стать проблемой, если «ПСЖ» и «МЮ» будут одновременно участвовать в ЛЧ. Но, как пишет The Mirror, пытающаяся приобрести «Манчестер Юнайтед» инвестиционная группа будет отделена от Qatar Sports Investment, потому конфликта интересов формально не возникнет.

Вид у стадиона «Манчестер Юнайтед». Фото Global Look Press

Как может измениться «МЮ»

В том же материале Daily Mail есть список изменений, которые катарские инвесторы намерены произвести в «МЮ» после приобретения клуба. Выделяется четыре ключевых аспекта:

1. Реконструкция стадиона. В последний раз «Олд Траффорд» был отремонтировал в 2005 году, и с того времени болельщики регулярно сталкивались на домашней арене с ржавчиной, протечками и прочими неприятностями. Катарцы признают, что арена остро нуждается в обновлении, рассматривается даже глобальный проект с полной перестройкой за 2 миллиарда фунтов. Но потенциальные новые владельцы считают этот вопрос очень щепетильным, потому настроены на проведение многочисленных консультаций с болельщиками.

2. Трансферы. К нынешним владельцам «МЮ» накопилось множество вопросов, но Глейзеры никогда не скупились на трансферы. За последние 10 лет «Манчестер Юнайтед» потратил на новичков больше всех в мире. Только Эрику тен Хагу за первые два трансферных окна приобрели игроков на сумму порядка 243 миллиона евро. Но траты эти были во многом беспорядочными, а стратегии развития команды менялись чуть ли не каждый сезон. Катарцы намерены структурировать трансферную политику, при этом сохранив (а может, и нарастив) объем вложений.

3. Опыт ЧМ. Daily Mail пишет, что катарские инвесторы «хотят развить успех чемпионата мира в своей стране и использовать полученные знания, чтобы помочь «красным дьяволам» вернуться на вершину».

Фанаты «Манчестер Юнайтед». Фото Global Look Press

4. Взаимодействие с фанатами. Сотрудничество с болельщиками считается одним из основных принципов катарской заявки. Глейзеры всегда были отстранены от простых фанатов, что в итоге вылилось в острый конфликт. Потенциальные покупатели не собираются повторять этих ошибок и будут вести более плотное взаимодействие с людьми, поддерживающими команду.

Сложно сказать, как именно будут выполняться эти обещания. Но примеры «ПСЖ» и ЧМ показывают, что в Катаре понимают, как развивать спортивные проекты. В теории перед «МЮ» со сменой владельца должны открыться новые перспективы. По крайней мере, есть большой шанс, что, мягко говоря, неоднозначная эпоха Глейзеров уйдет в прошлое. А значит, исполнится мечта тысяч фанатов манкунианцев по всему миру.