Первый матч на стадионе Диего Марадоны, Петреску и Адвокат без плей-офф

Последними участниками плей-офф в Лиге Европы стали «Наполи», «Реал Сосьедад», «Янг Бойз», «Мольде», «Вольфсбергер», «Маккаби».

«Фейеноорд» тоже не вышел из группы

Группа К

«Вольфсбергер» — «Фейеноорд» — 1:0 (Йовелич, 31).

У Австрии будет два клуба в 1/16 финала Лиги Европы. «Вольфсбергер», который на бумаге считался аутсайдером группы, обошел и провалившийся ЦСКА, и «Фейеноорд». Вместе с тем, австрийцы потеряли «Рапид» и ЛАСК. У Голландии тоже две потери, причем команда из Роттердама произвела самое слабое впечатление. А Дик Адвокат не выбился из общего ряда, так как до плей-офф не добрались и другие бывшие тренеры клубов РПЛ — Массимо Каррера (АЕК) и Дан Петреску (ЧФР).

? Dejan Jovelji? heads Wolfsberg into the lead against Feyenoord!



Who's scoring next? ?#UEL pic.twitter.com/dy7Z0lwlWD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 10, 2020

«Динамо» З — ЦСКА — 3:1

И В Н П М О 1. Динамо З 6 4 2 0 9-1 14 2. Вольфсбергер 6 3 1 2 7-6 10 3. Фейеноорд 6 1 2 3 4-8 5 4. ЦСКА 6 0 3 3 3-8 3

АЗ провалился при судействе Карасева

Группа F

«Наполи» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (Зелиньски, 35 — Виллиан Жозе, 90+2).

«Риека» — АЗ — 2:1 (Менало, 51. Томечак, 90+3 — Вайндал, 67).

Прошлый тур сложился по сценарию «Наполи», однако Дженнаро Гаттузо не стал выдавать желаемое за действительное. Его команде в Алкмаре повезло, так как ничью отстоял отразивший пенальти Оспина. В свою очередь «Реал Сосьедад» сенсационно потерял очки с казавшейся безнадежным аутсайдером «Риекой» (2:2), и в последнем туре баскам желательно было побеждать.

Napoli warm up at the Stadio Diego Armando Maradona ?#UEL pic.twitter.com/V3nPRxw6ax — Goal (@goal) December 10, 2020

Между тем, матч в Неаполе стал особенным — первым после присвоения местному стадиону имени Диего Марадоны. По-особому почтил память великого аргентинца капитан «Наполи» Инсинье, набивший тату с портретом легенды. Как признался Гаттузо, в связи с премьерой и высокой ценой матча его команда чувствовала дополнительную ответственность. Но само по себе это не избавляет от ошибок, и просчет бывшего спартаковца Максимовича мог иметь серьезные последствия. От критики защитника спасло то, что Порту, которого Виллиан Жозе вывел на идеальную позицию, умудрился не попасть в пустой угол.

Napoli captain Lorenzo Insigne debuts his new Diego Maradona tattoo ? pic.twitter.com/4txgxjlfjL — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2020

Для команды из Сан-Себастьяна в этом турнире первые таймы какие-то заколдованные. За шесть туров баски нанесли больше всех ударов (53), но не забили до перерывов ни одного мяча. Эффективности им нужно поучиться у «Наполи», который открыл счет в далеко не очевидной ситуации. Правильнее говорить об индивидуальном мастерстве Зелиньски. Поляк поймал вынос из штрафной и вторым касанием с лета отправил мяч в дальний угол.

Впрочем, главное — забить вовремя, и Виллиан Жозе сделал это в добавленное арбитром время. Бразилец поборолся за подачу, и расстрелял ворота после отскока. Но даже если бы он не забил, «Реал Сосьедад» все равно вышел бы в плей-офф, так как АЗ провалился в Хорватии, где «Риека» вырвала первую для себя победу. Отчасти хозяевам помогло, что голландцы в концовке остались в меньшинстве после того, как Сергей Карасев удалил с поля Карлссона. У АЗ явные проблемы с дисциплиной: с учетом всех турниров это уже шестая в сезоне красная карточка игроков из Алкмара.

И В Н П М О 1. Наполи 6 3 2 1 7-4 11 2. Реал Сосьедад 6 2 3 1 5-4 9 3. АЗ 6 2 2 2 7-5 8 4. Риека 6 1 1 4 6-12 4

Отдушина для «Арсенала»

Группа В

«Дандолк» — «Арсенал» — 2:4 (Флорес, 22. Хор, 85 — Нкетиа, 12. Эль-Нени, 18. Уиллок, 67. Балоган, 80).

«Рапид» В — «Мольде» — 2:2 (Рицмайер, 43. Ибрахимоглу, 90 — Эйкрем, 12, 46).

«Арсенал» в АПЛ и в Лиге Европы — две разные команды. Хотя уровень соперников «канониров» здесь скромный, и Микель Артета продолжает переписывать книгу рекордов лондонского клуба. В частности, серия еврокубковых матчей с забитыми мячами достигла 22. Произошло это после атаки Нкетиа, который с пятью точными ударами стал лучшим снайпером сезона. При этом в чемпионате Англии 21-летний нападающий провел на поле всего 160 минут. Кроме того, «Арсенал» — единственный в этом европейском сезоне клуб, которому удалось пройти групповой раунд без потерь. Это 18 очков, что на пять больше, чем в премьер-лиге.

Only one team has a 100% record in UEFA club competitions this season.



It's Arsenal. ? pic.twitter.com/E52g7c1Pc6 — Squawka Football (@Squawka) December 10, 2020

Впрочем, игра в Ирландии не имела никакого значения, тогда как в Вене решалась судьба второго пропуска в плей-офф. «Рапид», вместо требовавшейся ему победы с разностью в два мяча, вынужден был дважды отыгрываться и довольствовался ничьей.

И В Н П М О 1. Арсенал 6 6 0 0 20-5 18 2. Мольде 6 3 1 2 9-11 10 3. Рапид В 6 2 1 3 11-13 7 4. Дандолк 6 0 0 6 8-19 0

Без ВАР все-таки плохо

Группа А

«Янг Бойз» — ЧФР — 2:1 (Нсаме, 90+3, с пенальти. Гаудино, 90+6 — Дебелюх, 84).

ЦСКА Сф — «Рома» — 3:1 (Тиагу Родригеш, 5. Соу, 34, 55 — Миланезе, 22).

Команда Дана Петреску была в плей-офф в течение семи минут, и не скажешь, что это было несправедливо. Если «Янг Бойз» во второй тайме оберегал устраивавшую его ничью, то румыны настойчиво шли вперед. И когда Дебелюх отправил в сетку отскочивший от штанги мяч, это выглядело закономерно.

Правда, вопросы вызвало положение игрока ЧФР. Возможно, он находился в небольшом офсайде, однако видеоассистентов в групповом турнире Лиги Европы нет, и арбитру пришлось довериться своему помощнику.

А вот ключевой момент был целиком в компетенции Бенуа Бастьена. Видеоповтор помог бы французу, и, возможно, он не купился бы на падение схватившегося за голову швейцарского игрока. Защитник там точно не фолил, а если касание со стороны игравшего на выходе вратаря и было, то вряд ли оно заслуживало назначения пенальти.

CFR Cluj's GK was called for a Red Card here ?



This led to a match-tying, and qualifying, Young Boys penalty ??



What do you think ? pic.twitter.com/UZMQbWblyM — International Champions Cup (@IntChampionsCup) December 10, 2020

Но Бастьен указал на «точку», да еще и удалил возмущавшегося голкипера с поля. Его сменщик угадал направление удара Нсаме, однако немного не дотянулся до мяча, так как даже не успел размяться. Фактически это была развязка, хотя до финального свистка «Янг Бойз» забил еще один мяч, а Бастьен удалил с поля еще двух футболистов (по одному в каждой команде).

The #UEL has already peaked this evening in the crunch game between Young Boys and Cluj:



84': Young Boys 0-1 Cluj



(Cluj qualify as it stands)



91': Cluj red card

94': Young Boys 1-1 Cluj

96': Young Boys red card

97': Young Boys 2-1 Cluj

100': Cluj red card



Young Boys qualify. pic.twitter.com/5EPIyWqkT0 — Squawka News (@SquawkaNews) December 10, 2020

И В Н П М О 1. Рома 6 4 1 1 13-5 13 2. Янг Бойз 6 3 1 2 9-7 10 3. ЧФР 6 1 2 3 4-10 5 4. ЦСКА Сф 6 1 2 3 3-7 5

Коронавирус в «Карабахе»

Группа I

«Вильярреал» — «Карабах» — матч отменен.

«Маккаби» Т-А — «Сивасспор» — 1:0 (Саборит, 66).

С матчами в Вильярреале в этом европейском сезоне большие проблемы. Игру с «Маккаби» пришлось отложить из-за затопившего газон «Эстадио Керамика» ливня. Но она хотя бы состоялась, тогда как «Карабах» в Испании не сыграл. В азербайджанской команде вспышка коронавируса, из-за чего клуб не смог внести в заявку 13 необходимых для проведения матча футболистов. У «Карабаха» как раз столько потерь, но не только из-за болезни, но и в связи с травмами. УЕФА примет решение об игре позже, однако, скорее всего, гостям присудят поражение.

И В Н П М О 1. Вильярреал 5 4 1 0 14-5 13 2. Маккаби Т-А 6 3 2 1 6-7 11 3. Сивасспор 6 2 0 4 9-11 6 4. Карабах 5 0 1 4 4-10 1

Группа С

«Хапоэль» Б-Ш — «Ницца» — 1:0 (Хатуэль, 72).

«Байер» — «Славия» П — 4:0 (Бэйли, 8, 32. Диаби, 59. Беллараби, 90+1).

И В Н П М О 1. Байер 6 5 0 1 21-8 15 2. Славия Пр 6 4 0 2 11-10 12 3. Хапоэль Б-Ш 6 2 0 4 7-13 6 4. Ницца 6 1 0 5 8-16 3

Группа D

«Стандард» — «Бенфика» — 2:2 (Раскин, 12. А.Тапсоба, 59 — Эвертон, 16. Пиззи, 67, с пенальти).

«Лех» — «Рейнджерс» — 0:2 (Иттен, 31. Хаджи, 72).

И В Н П М О 1. Рейнджерс 6 4 2 0 13-7 14 2. Бенфика 6 3 3 0 18-9 12 3. Стандард 6 1 1 4 7-14 4 4. Лех 6 1 0 5 6-14 3

Группа Е

ПСВ — «Омония» — 4:0 (Мален, 35. Дюмфрис, 63, с пенальти. Пиру, 90+1, 90+3).

ПАОК — «Гранада» — 0:0.

И В Н П М О 1. ПСВ 6 4 0 2 12-9 12 2. Гранада 6 3 2 1 6-3 11 3. ПАОК 6 1 3 2 8-7 6 4. Омония 6 1 1 4 5-12 4

Группа G

«Лестер» — АЕК — 2:0 (Дженгиз Юндер, 12. Барнс, 14).

«Брага» — «Заря» — 2:0 (Абу Ханна, 61, в свои ворота. Рикарду Орта, 68).

И В Н П М О 1. Лестер 6 4 1 1 14-5 13 2. Брага 6 4 1 1 14-10 13 3. Заря 6 2 0 4 6-11 6 4. АЕК 6 1 0 5 7-15 3

Группа Н

«Селтик» — «Лилль» — 3:2 (Жюльен, 22. Макгрегор, 28, с пенальти. Тернбулл, 75 — Давид, 24. Веа, 71).

«Спарта» Пр — «Милан» — 0:1 (Хауге, 23).

И В Н П М О 1. Милан 6 4 1 1 12-7 13 2. Лилль 6 3 2 1 14-8 11 3. Спарта Пр 6 2 0 4 10-12 6 4. Селтик 6 1 1 4 10-19 4

Группа J

«Тоттенхэм» — «Антверпен» — 2:0 (Карлос Винисиус, 56. Ло Сельсо, 71).

«Лудогорец» — ЛАСК — 1:3 (Ману, 46 — Визингер, 56. Реннер, 51, с пенальти. Мадсен, 66).

Российский арбитр Виталий Мешков назначил в ворота хозяев два пенальти и удалил Алекса Сантану.

И В Н П М О 1. Тоттенхэм 6 4 1 1 15-5 13 2. Антверпен 6 4 0 2 8-5 12 3. ЛАСК 6 3 1 2 11-12 10 4. Лудогорец 6 0 0 6 7-19 0

Группа L

«Хоффенхайм» — «Гент» — 4:1 (Байер, 21, 49. Сков, 26. Крамарич, 64 — Фортуна, 81).

«Слован» Л — «Црвена Звезда» — 0:0.

И В Н П М О 1. Хоффенхайм 6 5 1 0 17-2 16 2. Црвена Звезда 6 3 2 1 9-4 11 3. Слован Л 6 2 1 3 4-13 7 4. Гент 6 0 0 6 4-15 0

Цифры дня

1-й гол в еврокубках забил нападающий «Лилля» Тимоти Веа. Это произошло спустя 21 год и 37 дней после того, как в последний раз на таком уровне отличился его знаменитый отец Джордж Веа.

1 раз пропустило за весь групповой этап загребское «Динамо». Это третий случай в истории турнира после «Зальцбурга» и «Стандарда».

4 футболиста стартового состава «Милана» родились после 1 января 2000 года.

7 мячей нападающего Малена — лучшая еврокубковая результативность для игроков ПСВ с сезона-2012/13.

5 британских команд выиграли в один день в Лиге Европы/Кубке УЕФА впервые с 2001 года.

8 подряд еврокубковых поражений у «Гента». До начала этой серии бельгийцы проиграли столько же раз в 36 матчах.

13 результативных передач отдал в текущем сезоне нападающий «Тоттенхэма» Кейн.

21 гол «Байера» — новый рекорд результативности немецких клубов в групповом раунде Лиги Европы. Абсолютно лучшее достижение принадлежит «Наполи», который в сезоне-2015/16 отличился 22 раза.

21 матч длится серия «Бенфики» с пропущенными мячами в гостевых еврокубковых играх. Последний раз лиссабонцы сыграли на ноль в октябре 2016 года в Киеве против «Динамо».