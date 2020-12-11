Хорватские «профессоры» и армейские «ученики». ЦСКА не хлопнул дверью в Лиге Европы

Российские клубы как начали год в еврокубках за упокой, так и закончили

Как бездарно наши команды стартовали в еврокубках, так бесславно этот год и завершили. ЦСКА в Загребе выглядел заторможенным, неумелым в единоборствах, растерянным у чужой штрафной.

Армейцы, впрочем, сильно и не претендовали на то, чтобы хлопнуть дверью. Отношение к матчу клуб показал еще накануне, когда не взял в поездку в Хорватию ведущих футболистов — Влашича, Мариу Фернандеса, Дзагоева, Эджуке и Магнуссона.

Главный тренер Виктор Гончаренко, правда, пытался оживить интригу, говоря: «Мы выставим боеспособный состав». И, действительно, по именам совсем уж железных резервистов, за исключением Васина, на поле не оказалось. Но мы в этом году и в лучших-то сочетаниях выиграть не можем. Что говорить о прилично ослабленном.

Это у загребского «Динамо» все хорошо. Хорваты заранее забронировали за собой первое место в группе. У них за пять матчей было ноль пропущенных голов — они шли (и пришли в итоге) на рекорд, который никому и никогда побить уже не удастся. Только повторить.

Армейцы же при всем желании могли решить только локальные вопросы. Скажем, при удачном стечении обстоятельств в параллельном матче опередить «Фейеноорд». Шесть очков и третье место — это хоть маленький шажок вперед по сравнению с прошлым годом, когда ЦСКА финишировал в Лиге Европы на последней строчке с пятью очками.

Тогда команда Гончаренко в последнем туре сподобилась даже на выездную победу над «Эспаньолом» — Влашич забил с передачи Фернандеса. Теперь уставшие лидеры смотрели матч в Москве, готовясь к встрече с «Уралом», а их партнеры не могли ничего противопоставить динамовцам из Загреба.

Все стало ясно уже после первого тайма. Хозяева забили два, а еще дважды попали в штангу. В одном из моментов это выглядело уже форменным издевательством — синие устроили перепасовку в штрафной.

Чемпион Хорватии в этой Лиге Европы оказался на голову выше российского претендента на золото. А в последней встрече москвичи предстали школьниками перед профессором. Теперь нам на клубном уровне преподают уроки не только испанцы, англичане, немцы, но и хорваты.

Это очень неприятно. И с этим точно надо что-то делать.