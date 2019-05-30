Жиру, Азар, Педро и Эмерсон претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. За почетное звание поборются четыре игрока "Челси", которые в финале выиграли у "Арсенала": Эден Азар, Оливье Жиру, Эмерсон и Педро Родригес. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр