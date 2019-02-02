"Зенит" оставил Кокорина в заявке на Лигу Европы и внес туда Ракицкого, Барриоса и Азмуна

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что отправил в УЕФА список команды для участия в матчах плей-офф Лиги Европы.

В список "А" вошли следующие футболисты:

вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев;

защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий;

полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани;

нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

Отметим, что в заявку попал и Александр Кокорин, который в данный момент отбывает наказание в СИЗО. Из действующих футболистов в плей-офф ЛЕ не сыграют защитники Юрий Жирков и Миха Мевля, а также полузащитник Эмилиано Ригони.