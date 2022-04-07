Орбан: «Довольны результатом матча с «Аталантой», теперь есть шансы победить дома»

Вилли Орбан заявил, что «Лейпциг» доволен ничьей в матче с «Аталантой» в 1/4 финала Лиги Европы

Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан подвел итог первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты» (1:1).

«В принципе, мы довольны результатом, у нас было много моментов. У нас есть шансы победить дома, в Бергамо, и теперь мы знаем, насколько «Аталанта» сильна. Мы хорошо их проанализировали, знали, что это может быть напряженная игра. Они высоко прессингуют и мы увидели это сегодня», — приводит слова Орбана Tuttomercatoweb.

Ответная встреча между «Лейпцигом» и «Аталантой» пройдет 14 апреля в Бергамо.