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Орбан: «Довольны результатом матча с «Аталантой», теперь есть шансы победить дома»

Вилли Орбан заявил, что «Лейпциг» доволен ничьей в матче с «Аталантой» в 1/4 финала Лиги Европы
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан подвел итог первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты» (1:1).

«В принципе, мы довольны результатом, у нас было много моментов. У нас есть шансы победить дома, в Бергамо, и теперь мы знаем, насколько «Аталанта» сильна. Мы хорошо их проанализировали, знали, что это может быть напряженная игра. Они высоко прессингуют и мы увидели это сегодня», — приводит слова Орбана Tuttomercatoweb.

Ответная встреча между «Лейпцигом» и «Аталантой» пройдет 14 апреля в Бергамо.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
Голы
Муриэль, 17 (0:1), Дзаппакоста, 58 (1:1)
Нереализованный пенальти
Андре Силва 58
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Гвардиол (Хальстенберг, 73) Хенрикс (Мукьеле, 87) Анхелиньо Нкунку (Новоа, 87) Ольмо (Собослои, 73) Лаймер Кампль Андре Силва (Форсберг, 62)
Аталанта
Муссо Паломино Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 89) Копмайнерс Фройлер (Миранчук, 67) де Рон Пессина (Скальвини, 62) Пашалич (Бога, 62) Муриэль (Сапата, 62)
Предупреждения
Гвардиол 51’, Хальстенберг 85’  -  Паломино 3’
Судьи
Оливер (Англия)
Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-rb-lipsia-orban-passaggio-del-turno-le-percentuali-restano-50-e-50-1667971
Вилли Орбан
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