Загребское «Динамо» победило «Вольфсбергер» и возглавило группу, где играет ЦСКА
00:55
«Динамо» Загреб победило «Вольфсбергер» (1:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Единственный мяч забил Яий Атьемвен. Хорватский клуб набрал пять очков и лидирует в группе К. Аутсайдером квартета является ЦСКА — российский клуб проиграл «Фейеноорду» (1:3) и с двумя очками идет последним.
Лига Европы
Группа К
3-й тур
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Вольфсбергер» — 1:0 (0:0)
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