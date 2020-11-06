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Загребское «Динамо» победило «Вольфсбергер» и возглавило группу, где играет ЦСКА

00:55
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«Динамо» Загреб победило «Вольфсбергер» (1:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный мяч забил Яий Атьемвен. Хорватский клуб набрал пять очков и лидирует в группе К. Аутсайдером квартета является ЦСКА — российский клуб проиграл «Фейеноорду» (1:3) и с двумя очками идет последним.

Лига Европы

Группа К

3-й тур

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Вольфсбергер» — 1:0 (0:0)

Динамо З — Вольфсбергер

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




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