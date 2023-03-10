Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:53

Гол ди Марии принес «Ювентусу» победу над «Фрайбургом» в Лиге Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Ювентус» — «Фрайбург» — 1:0.
Фото Reuters

«Ювентус» дома обыграл «Фрайбург» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Единственный гол в игре забил полузащитник Анхель Ди Мария на 53-й минуте.

В другой встрече 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Фейеноордом» — 1:1. Голом в составе донецкой команды отметился Ярослав Ракицкий. За нидерландский клуб забил Эсекиэль Бульяуде на 88-й минуте.

Ответные игры пройдут 16 марта, начало — в 20.45 по московскому времени.

Финал Лиги Европы-2023 пройдет 31 мая в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Ференц Пушкаш».

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Фрайбург
Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 23:00. ОСК Металлист (Харьков)
Шахтер Д
1:1
Фейеноорд

Анхель Ди Мария
Ярослав Ракицкий
Лига Европы УЕФА
ФК Фейеноорд
ФК Фрайбург
ФК Шахтер (Донецк)
ФК Ювентус
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
«Трабзонспор» — «Ференцварош»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Шериф»: видеообзор матча
«Ференцварош» — «Монако»: видеообзор матча
«Цюрих» — «Буде-Глимт»: видеообзор матча
ПСВ — «Арсенал»: видеообзор матча
«Арсенал» — ПСВ: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Трабзонспор» — «Монако»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Ференцварош» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Шериф»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Артета оценил игру «Арсенала» в матче со «Спортингом» в Лиге Европы
Игрок «Арсенала» Джака: «Всегда непросто сражаться с португальской командой, они дисциплинированные, жесткие»
Салиба о ничьей со «Спортингом»: «Самое главное, что не проиграли. У нас есть еще одна игра»
«Ференцварош» засушил «Байер», но все равно проиграл. Команда Черчесова на грани вылета из Лиги Европы
«Унион» и «Юнион» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моуринью: «Реал Сосьедад» создавал нам проблемы, когда владел мячом»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Новости
RSS RSS
Все новости