Гол ди Марии принес «Ювентусу» победу над «Фрайбургом» в Лиге Европы

«Ювентус» дома обыграл «Фрайбург» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Единственный гол в игре забил полузащитник Анхель Ди Мария на 53-й минуте.

В другой встрече 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Фейеноордом» — 1:1. Голом в составе донецкой команды отметился Ярослав Ракицкий. За нидерландский клуб забил Эсекиэль Бульяуде на 88-й минуте.

Ответные игры пройдут 16 марта, начало — в 20.45 по московскому времени.

Финал Лиги Европы-2023 пройдет 31 мая в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Ференц Пушкаш».