Моуринью: «Реал Сосьедад» создавал нам проблемы, когда владел мячом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил игру команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (2:0).

«Реал Сосьедад» создавал нам проблемы, когда владел мячом. Мы контролировали ход матча, не владея мячом, и забили второй гол, который в дальнейшем может оказаться решающим. Стефан Эль-Шаарави в стартовом составе был стратегическим решением, но сделать этот выбор было нелегко. У нас нет нападающих на скамейке запасных. Во втором тайме я вспомнил вчерашний матч, где у «Баварии» на скамейке запасных были Гнабри, Мане и Сане. Мне было бы достаточно одного из них», — приводит слова Моуринью сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между командами пройдет 16 марта в испанском городе Сан-Себастьян. Начало — в 23.00 мск.