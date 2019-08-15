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Юрий Ковтун: «Тил — весомая потеря для «Спартака» в ответном матче с «Туном»

15 августа 2019, 04:32
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун считает весомой потерей, что Гус Тил не поможет красно-белым в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна». Голландец не может выйти на поле, так как ранее уже был заигран за «АЗ».

— Тил здорово проявил себя в дебютной игре с «Ахматом», — цитируют «Известия» Ковтуна. — В первой же встрече голландец показал, что станет важным игроком основного состава и атака команды будет строиться через него. Так что это весомая потеря. Но всё-таки «Тун» — не та команда, которую нельзя обыграть без Тила. Первый матч показал, что «Спартак» спокойно может справиться со швейцарцами даже с определенными кадровыми проблемами. Надеюсь, в ответной встрече красно-белые спокойно завершат начатое и пройдут дальше.

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Да
50.8%
Нет, проиграет "Туну"
16.8%
Нет, уступит "Бреннбю"/"Браге"
32.4%
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Дополнительная информация

https://iz.ru/910192/sevastian-terletckii-dilshod-ruzmetov/tunkii-led-spartaku-nelzia-rasslabliatsia-v-otvetnoi-igre-le

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