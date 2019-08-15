Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун считает весомой потерей, что Гус Тил не поможет красно-белым в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна». Голландец не может выйти на поле, так как ранее уже был заигран за «АЗ».

— Тил здорово проявил себя в дебютной игре с «Ахматом», — цитируют «Известия» Ковтуна. — В первой же встрече голландец показал, что станет важным игроком основного состава и атака команды будет строиться через него. Так что это весомая потеря. Но всё-таки «Тун» — не та команда, которую нельзя обыграть без Тила. Первый матч показал, что «Спартак» спокойно может справиться со швейцарцами даже с определенными кадровыми проблемами. Надеюсь, в ответной встрече красно-белые спокойно завершат начатое и пройдут дальше.

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