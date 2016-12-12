17:39 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Юрий Газинский: "Состав у "Фенербахче" впечатляет, в нем немало признанных мастеров"

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что команда постарается хорошо подготовиться в межсезонье и очень серьезно настроится на матчи против "Фенербахче". По его словам, в Турции играть будет очень сложно.

– Соперник, безусловно, нам достался очень сильный. Хотя на этой стадии легких соперников не бывает в принципе, – цитирует Газинского официальный сайт "Краснодара". - Состав у "Фенербахче" впечатляет, в нем немало признанных мастеров. И о том, как тяжело играть в Турции с любой местной командой, наверное, знают все. Но, так или иначе, все будет зависеть от нас. Нам необходимо качественно подготовиться зимой, чтобы подойти к этим матчам во всеоружии. А выйдя на поле, выложиться по максимуму. Только тогда мы сможем рассчитывать на благоприятный для нас итог.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127778

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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