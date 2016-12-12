17:04 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Юрий Белоус: "Спарта" - крепкий орешек, но "Ростову" под силу"

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Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус считает, что клубу под силу справиться со "Спартой" в матчах 1/16 финала Лиги Европы. Поединки состоятся 16 и 23 февраля.

– Пражская "Спарта" – крепкий орешек. Они уже успешно выступали против российских команд. Но "Ростову" под силу. Однако иллюзий о том, что это будет легко, я бы не питал.

"Спарта" – молодая, атлетичная. А у ростовчан много возрастных ребят: это и Навас, и Калачев, и Гацкан. Им будет тяжело против молодых, быстрых футболистов. Не исключено, что ростовчане могут уступить в скорости. Нужно надеяться на тренерского гения Бердыева и на полную самоотдачу игроков. Однако в целом, команды на равных. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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fanfir

Андерлехт, Аякс, ПСВ тоже были молодыми, атлетичными и быстрыми, но где мы и где они ;) Хотя первые двое снова с нами ;) Посмотрим на Зенит ;)

18:42

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