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«Брага» не попала в плей-офф Лиги Европы. «Юнион» и «Унион» вышли из группы

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 ноября. &amp;quot;Брага&amp;quot; - &amp;quot;Мальме&amp;quot; - 2:1.
Фото Global Look Press

«Брага» переиграла «Мальме» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1. Голами в составе португальской команды отметились Рикарду Орта и Альваро Джало. У норвежцев в концовке забил Патриот Сейдиу.

Лига Европы. Группа D
03 нояб, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
2:1
Мальме

Однако «Браге» не удалось попасть в плей-офф Лиги Европы, так как в другой встрече этой группы берлинский «Унион» с минимальным счетом выиграл у лидирующего «Юниона» (1:0) и занял второе место.

Лига Европы. Группа D
03 нояб, 23:00. Den Dreef (Левен)
Юнион
0:1
Унион Б

Таким образом, португальская команда весной сыграет в 1/16 финала Лиги конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.

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Лига Европы УЕФА
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ФК Унион Берлин
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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