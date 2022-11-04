«Брага» не попала в плей-офф Лиги Европы. «Юнион» и «Унион» вышли из группы

«Брага» переиграла «Мальме» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1. Голами в составе португальской команды отметились Рикарду Орта и Альваро Джало. У норвежцев в концовке забил Патриот Сейдиу.

Однако «Браге» не удалось попасть в плей-офф Лиги Европы, так как в другой встрече этой группы берлинский «Унион» с минимальным счетом выиграл у лидирующего «Юниона» (1:0) и занял второе место.

Таким образом, португальская команда весной сыграет в 1/16 финала Лиги конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.