Выйдет ли «Спартак» в групповой турнир Лиги Европы? Отвечает Арнольд Федун

Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» сказал: проход красно-белых в групповой турнир будет зависеть от игры команды.

— Сможет ли «Спартак» пройти дальше?

— Зависит от того, как будет играть.

Напомним, что в первом матче в Португалии «Спартак» уступил со счетом 0:1. (Ярослав Сусов)

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