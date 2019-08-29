Выйдет ли «Спартак» в групповой турнир Лиги Европы? Отвечает Арнольд Федун
20:06
Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» сказал: проход красно-белых в групповой турнир будет зависеть от игры команды.
— Сможет ли «Спартак» пройти дальше?
— Зависит от того, как будет играть.
Напомним, что в первом матче в Португалии «Спартак» уступил со счетом 0:1. (Ярослав Сусов)
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Пройдет ли "Спартак" "Брагу" после поражения в первой игре?
Да
61.4%
Нет
35.6%
Проиграет в овертайме или серии пенальти
3.1%
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»
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