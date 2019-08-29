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Выйдет ли «Спартак» в групповой турнир Лиги Европы? Отвечает Арнольд Федун

20:06

Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» сказал: проход красно-белых в групповой турнир будет зависеть от игры команды.

— Сможет ли «Спартак» пройти дальше?

— Зависит от того, как будет играть.

Напомним, что в первом матче в Португалии «Спартак» уступил со счетом 0:1. (Ярослав Сусов)

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Спартак — Брага

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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