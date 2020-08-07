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«Все это было не зря». Тренер «Вулверхэмптона» — о выходе в четвертьфинал Лиги Европы

01:02
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился впечатлениями от матча с «Олимпиакосом» (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч завершился вничью — 1:1. По сумме двух игр английский клуб прошел дальше.

«Парни отдали все силы, и наш вратарь сегодня был очень хорош, и это было важно, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Первый матч прошел давным-давно, но сегодня мы показали, что все это было не зря. «Перед нашей игрой я смотрел матч «Севильи» (против «Ромы»), сейчас поеду домой и буду его пересматривать!

Сегодня очень важный день. Мы начали сезон больше года назад матчем с «Крусейдерс» на «Молинью». В последнем матче сезона на нашем стадионе мы одержали великолепную победу и пробились в четвертьфинал. Это прекрасно. Нужно понимать, сколько сил отдали наши игроки».

В 1/4 финала «Вулвз» сыграют с «Севильей».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028225--wolves-vs-olympiacos/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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