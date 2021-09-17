Влашич прокомментировал победу «Вест Хэма» в матче с загребским «Динамо»
11:09
Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич подвел итоги матча Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:0).
«Мы провели действительно отличный матч, вся команда сработала хорошо, и мы добились важной победы. «Динамо» — хорошая команда, но у них не было ответа на нашу игру. У нас есть ожидания от турнира, но мы идем шаг за шагом», — приводит слова Влашича официальный сайт УЕФА.
В следующем матче «Вест Хэм» встретится с «Рапидом», «Динамо» сыграет с «Генком». Матч пройдут 30 сентября.
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