Влашич прокомментировал победу «Вест Хэма» в матче с загребским «Динамо»

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич подвел итоги матча Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:0).

«Мы провели действительно отличный матч, вся команда сработала хорошо, и мы добились важной победы. «Динамо» — хорошая команда, но у них не было ответа на нашу игру. У нас есть ожидания от турнира, но мы идем шаг за шагом», — приводит слова Влашича официальный сайт УЕФА.

В следующем матче «Вест Хэм» встретится с «Рапидом», «Динамо» сыграет с «Генком». Матч пройдут 30 сентября.