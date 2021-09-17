Турнирная таблица группы «Спартака» в Лиге Европы на 16 сентября
09:42
«Лестер» и «Наполи» вчера, 16 сентября, в матче первого тура групповго турнира Лиги Европы сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр».
Этот результат отодвинул «Спартак», также выступающий в группе C, на последнее место. Команда Руи Витории в первом туре на своем поле проиграла «Легии» со счетом 0:1. Победный для польской команды гол на 90+1-й минуте встречи забил Лирим Кастрати.
Таким образом, «Легия» после первого матча с 3 очками занимает первое место в группе С. Далее идут «Наполи» и «Лестер» (по одному очку) и замыкает таблицу «Спартак» (0 очков).
Во втором туре «Спартак» в гостях сыграет с «Наполи», а «Легия» на своем поле примет «Лестер». Игры пройдут 30 сентября.
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