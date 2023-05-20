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Влахович — о вылете «Ювентуса» из Лиги Европы: «Не бывает побед без поражений»

Мария Гусева
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович в социальной сети отреагировал на вылет туринского клуба из Лиги Европы.

В полуфинале турнира «Ювентус» проиграл «Севилье» (1:1; 1:2).

«Не бывает побед без поражений. Не бывает взлетов без падений. Не бывает радости без боли. Никогда нельзя сдаваться! Вместе до конца», — написал футболист в социальной сети.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

Душан Влахович
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Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
ФК Ювентус
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