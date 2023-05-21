Кассано: «Рома» молодцы, но играли дерьмово против «Байера»

Экс-игрок «Ромы» Антонио Кассано прокомментировал игру римской команды против «Байера» (0:0) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

«Как говорил Наполеон, лучше быть удачливым командиром, чем сильным. Моуринью очень повезло. Он плохо сыграет, но он скажет, что в прошлом году выиграл Лигу конференций, а теперь дошел до финала Лиги Европы. «Рома» молодцы, но они играли дерьмово», — цитирует Кассано TalkSport.