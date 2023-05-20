Ракитич: «Рома» — сильный соперник, но «Севилья» доказала, что может играть против всех»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Ромы».

В полуфинале Лиги Европы «Рома» обыграла «Байер» (1:0; 0:0), а «Севилья» оказалась сильнее «Ювентуса» (1:1; 2:1).

«Мы приложили большие усилия. Тех, кто смотрел матчи, не будучи фанатом «Севильи», стало немного. «Рома» — сильный соперник, но мы выбили отличные команды, доказав, что можем играть против всех», — цитирует журналист Альфредо Педулла Ракитича.

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).