Владимир Быстров: "Лучше бы "Зенит" играл первый матч с "Вильярреалом" на выезде"

Бывший полузащитник "Зенита" и "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам "Краснодар" попал на "Валенсию", а "Зенит" – на "Вильярреал".

Петербургская команда первый матч (7 марта) проведет дома, а краснодарская – на выезде.

– "Вильярреал" – качественная команда, хорошо выступает в Лиге Европы. Правда, у этой команды сейчас есть проблемы в чемпионате Испании. Думаю, с этим соперником можно играть. Если "Зенит" покажет свои лучшие качества, то сможет пройти в четвертьфинал, – сказал Быстров.

– Насколько важно то, что первую встречу сине-бело-голубые проведут дома?

– Лучше бы первый матч проходил на выезде, все-таки ответная игра имеет больший вес в еврокубковых противостояниях. Если "Зениту" потребуется прибавить, это будет сложнее сделать на выезде, чем в Санкт-Петербурге.

– Что можете сказать о жребии, который выпал "Краснодару", который, в отличие от "Зенита", свой первый матч проведет в Испании?

– Мало кто верил, что "Краснодар" пройдет "Байер", но наш клуб сыграл очень смело и агрессивно, пробившись в следующую стадию. Надеюсь, так же получится и с "Валенсией". Мне кажется, "Байер" даже посильнее "Валенсии".

– То есть оцениваете шансы краснодарцев против "Валенсии" даже выше, чем против "Байера"?

– Давайте не станем оценивать шансы, просто хочется, чтобы наши клубы прошли в четвертьфинал. В любом случае, я уверен, что и "Зенит", и "Краснодар" дадут бой своим соперникам.

Первые матчи 1/8 финала ЛЕ состоятся 7 марта, ответные встречи пройдут 14 марта. (Иван Торопцев)

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