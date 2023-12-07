«Вильярреал» сыграл вничью с «Маккаби» из Хайфы в перенесенном матче Лиги Европы

«Вильярреал» дома сыграл вничью с «Маккаби» из Хайфы в перенесенном матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале и завершилась со счетом 0:0.

Изначально матч должен был пройти 26 октября в Испании, но УЕФА перенес игру из-за конфликта между Израилем и Палестиной.

«Вильярреал», который досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, набрал 10 очков и занимает второе место в группе F. «Маккаби» набрал 2 очка и расположился на последней строчке.