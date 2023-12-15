«Вест Хэм» победил «Фрайбург», «Олимпиакос» разгромил «Бачка-Тополу»

«Вест Хэм» обыграл «Фрайбург» дома в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы — 2:0.

У «молотобойцев» забили Мохаммед Кудус и Эдсон Альварес.

Благодаря победе «Вест Хэм» занял первое место в группе A Лиги Европы с 15 очками и вышел в 1/8 финала турнира. «Фрайбург» стал вторым с 12 очками и примет участие в стыковых матчах.

В параллельной встрече «Олимпиакос» разгромил «Бачка-Тополу» — 5:2. Греческая команда стала третьей в группе A с 7 очками и вылетела в Лигу конференций. Сербский клуб стал последним с 1 очком и завершил участие в еврокубках в сезоне-2023/24.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций состоится 18 декабря.