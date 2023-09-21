Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 09:19

Ван Дейк: «Ливерпуль» не заслуживал Лигу чемпионов, он заслужил Лигу Европы»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о том, что в этом сезоне команда будет выступать в Лиге Европы.

«До самого конца сезона мы все хотели попасть в Лигу чемпионов, но мы этого не заслуживали. Мы заслужили Лигу Европы. И мы отдадим все, что у нас есть, мы хотим выиграть ее. Но это не произойдет в одночасье, мы должны работать над этим», — приводит пресс-служба УЕФА слова футболиста.

21 сентября «Ливерпуль» встретится с ЛАСК в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

В АПЛ красные на данный момент занимают 3-е место, набрав 13 очков за 5 туров.

Источник: https://www.uefa.com/
Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
МОК запретил выступление украинской спортсменки. Она хотела говорить о политике
Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
Источник сообщил о массовой продаже недвижимости сотрудниками СБУ в ЛНР
Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России
Зеленский представил на Генассамблее ООН два условия мира на Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп — о матче против ЛАСК в ЛЕ: «Мы фавориты, но мы относимся к этой игре серьезно»

Лига Европы, расписание и результаты матчей 21 сентября: ЛАСК — «Ливерпуль», «Аякс» — «Марсель» и другие
Новости
RSS RSS
Все новости