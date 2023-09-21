Ван Дейк: «Ливерпуль» не заслуживал Лигу чемпионов, он заслужил Лигу Европы»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о том, что в этом сезоне команда будет выступать в Лиге Европы.

«До самого конца сезона мы все хотели попасть в Лигу чемпионов, но мы этого не заслуживали. Мы заслужили Лигу Европы. И мы отдадим все, что у нас есть, мы хотим выиграть ее. Но это не произойдет в одночасье, мы должны работать над этим», — приводит пресс-служба УЕФА слова футболиста.

21 сентября «Ливерпуль» встретится с ЛАСК в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

В АПЛ красные на данный момент занимают 3-е место, набрав 13 очков за 5 туров.