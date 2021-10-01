Ван Анхолт поиздевался над Гендузи после матча с «Марселем»
03:07
Защитник «Галатасарая» Патрик ван Анхолт после ничьей с «Марселем» (0:0) в Лиге Европы раскритиковал полузащитника французской команды Маттео Гендузи. По его словам, француз симулировал, когда упал в штрафной площади.
«Тебе стоило открывать рот после того, как ВАР доказала, что ты неправ... Ликклеману нужно расслабиться, прежде чем я сорву этот парик с твоей головы. Браво моим львам за заслуженное очко на выезде», — написал ван Анхолт в Twitter.
К сообщению он прикрепил видео, на котором Маруан Феллайни хватает Гендузи за волосы, когда оба играли в Англии.
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