Ван Анхолт поиздевался над Гендузи после матча с «Марселем»

Защитник «Галатасарая» Патрик ван Анхолт после ничьей с «Марселем» (0:0) в Лиге Европы раскритиковал полузащитника французской команды Маттео Гендузи. По его словам, француз симулировал, когда упал в штрафной площади.

«Тебе стоило открывать рот после того, как ВАР доказала, что ты неправ... Ликклеману нужно расслабиться, прежде чем я сорву этот парик с твоей головы. Браво моим львам за заслуженное очко на выезде», — написал ван Анхолт в Twitter.

К сообщению он прикрепил видео, на котором Маруан Феллайни хватает Гендузи за волосы, когда оба играли в Англии.