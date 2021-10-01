Жемалетдинов надеется, что «Локомотив» обыграл «Лацио» дома

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после поражения от «Лацио» (0:2) в Лиге Европы отметил, что мог забить. Российский футболист надеется, что в московском матче удастся взять реванш.

«Мы проиграли честно. Хотя у нас были подходы, и я тоже мог забивать, и Тино. Особенно в первом тайме сыграли плохо в обороне: первый гол — это «привоз», второй — стандарт. Во втором тайме вышли и начали прессинговать больше.

Соперник больше терял мяч, поэтому у нас больше моментов было. Проиграли. Будем готовиться к чемпионату. Постараемся взять реванш дома", — цитирует пресс-служба клуба Жемалетдинова.

После двух туров «Локомотив» имеет в активе 1 очко и занимает последнее место в своей группе. «Лацио» с тремя очками идет вторым.