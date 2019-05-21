В Азербайджане назвали необоснованным решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана назвала необоснованным решение полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна не ехать на финал Лиги Европы против "Челси". Сегодня стало известно, что армянский футболист не поедет в Баку из соображений безопасности.

"Мы разочарованы заявлением "Арсенала", что Генрих Мхитарян не поедет с командой в Баку на финал Лиги Европы против "Челси".

Мы очень сожалеем из-за этого необоснованного решения, принятого, как мы понимаем, "Арсеналом", игроком и его семьей.

Мы признаем право принимать самостоятельное решение, мы хотим подтвердить, что Азербайджан предоставил все требуемые УЕФА гарантии безопасности Мхитаряна.

Нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность этих гарантий.

За последнее десятилетие большое количество армянских спортсменов приняли участие в различных международных спортивных состязаниях в Азербайджане без каких-либо проблем.

Но мы считаем, что это решение никоим образом не повлияет на качество и привлекательность этого матча", – говорится в заявлении АФФА.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая.