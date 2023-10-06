Голы Пакеты, Пантовича, Серлота и Брейвика претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 5 октября, состоялись матчи 2-го тура группового турнира.
В голосовании участвуют голы, которые забили Лукас Пакета («Вест Хэм»), Милош Пантович («Бачка-Топола»), Александр Серлот («Вильярреал») и Эмиль Брейвик («Мольде»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Новости