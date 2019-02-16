12:53 | Футбол — Лига Европы

УЕФА обвиняет полузащитника "Валенсии" Кондогбья в умышленном получении желтой карточки

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УЕФА открыл дело против полузащитника "Валенсии" Жоффре Кондогбья, сообщает официальный сайт организации. Француза подозревают в умышленном получении желтой карточки.

Полузащитник получил предупреждение в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком" (2:0). Эта желтая карточка означала дисквалификацию на ответный матч и возможность сыграть в следующей стадии, если "Валенсия" туда пройдется.

Это дело будет рассмотрено 21 февраля дисциплинарным комитетом УЕФА.

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https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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