УЕФА обвиняет полузащитника "Валенсии" Кондогбья в умышленном получении желтой карточки

УЕФА открыл дело против полузащитника "Валенсии" Жоффре Кондогбья, сообщает официальный сайт организации. Француза подозревают в умышленном получении желтой карточки.

Полузащитник получил предупреждение в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком" (2:0). Эта желтая карточка означала дисквалификацию на ответный матч и возможность сыграть в следующей стадии, если "Валенсия" туда пройдется.

Это дело будет рассмотрено 21 февраля дисциплинарным комитетом УЕФА.

Все о Лиге Европы – здесь