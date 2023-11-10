Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 02:22

Голы Жоты, Эриксена, Даллинги и Хараслина претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы.

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 9 ноября, были сыграны матчи 4-го тура группового турнира.

В голосовании участвуют голы, которые забили Диогу Жота («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Мольде»), Тийс Даллинга («Тулуза») и Лукас Хараслин («Спарта»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Александр Кокорин. Кокорин сверкнул в Лиге Европы: за 15 минут забил и чуть не отдал голевую. Но «Арис» все равно проиграл
Диогу Жота
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Мольде
ФК Спарта (Прага)
ФК Тулуза
0
Читайте также
Сборная Армении вызвала пять игроков из РПЛ на матчи отбора к чемпионату Европы
Похищенного отца форварда «Ливерпуля» Диаса освободили
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гонсалеваш, Эриксен, Эггештайн и Хорват претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Клопп: «Тулуза» была сильнее и более агрессивна, чем «Ливерпуль»
Новости
RSS RSS
Все новости