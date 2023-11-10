Голы Жоты, Эриксена, Даллинги и Хараслина претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 9 ноября, были сыграны матчи 4-го тура группового турнира.
В голосовании участвуют голы, которые забили Диогу Жота («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Мольде»), Тийс Даллинга («Тулуза») и Лукас Хараслин («Спарта»).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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