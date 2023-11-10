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Сегодня, 03:09

Клопп: «Тулуза» была сильнее и более агрессивна, чем «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Тулузы» (2:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы забили третий гол, но его отменили. Думаю, что там был гол, 100 процентов. Однако мы были недостаточно агрессивны. Соперник выиграл все решающие единобортва. Мы слишком легко отдавали им мячи. Мы могли бы создать больше моментов, но сегодня вечером недопустимо было пропускать три гола. «Тулуза» была сильнее и более агрессивна, поэтому получает заслуженные поздравления. Мы просто должны признать, что «Тулуза» — молодцы. По крайней мере, мы можем извлечь из этого матча урок», — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» с 9 очками продолжает лидировать в группе Е. «Тулуза» с 7 очками идет на втором месте.

Эпизод в&nbsp;матче Лиги Европы между &laquo;Ливерпулем&raquo; и &laquo;Тулузой&raquo;. «Ливерпуль» повержен в Тулузе, «Карабах» проиграл после травмы Лунева, Миранчук и Оздоев — в плей-офф
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ФК Тулуза
Юрген Клопп
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