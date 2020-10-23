Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Вольфсбергом» в 1-м туре Лиги Европы (1:1) оценил форму Ильзата Ахметова. Также отметил, что доволен голом Адольфо Гайча.

— Как оцените форму Ахметова?

— Он очень много пропустил, но Ильзат достаточно давно участвует в игровых упражнениях, хоть и с ограничениями, — приводит пресс-служба клуба слова Гончаренко. — Понятно, что требуется игровая практика. Ждем, что с каждой игрой он будет становиться все лучше и лучше.

— Вы рассчитываете на Гайча как на основного форварда в Лиге Европы?

— У нас нет понятия основного форварда, исходим из каждой конкретной игры. Наша скамейка позволяет держать двух нападающих в запасе, выпуская их во втором тайме. Что касается Гайча, то мы довольны тем, что он забил.