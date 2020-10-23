«У нас нет понятия основного форварда». Гончаренко — о роли Гайча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Вольфсбергом» в 1-м туре Лиги Европы (1:1) оценил форму Ильзата Ахметова. Также отметил, что доволен голом Адольфо Гайча.
— Как оцените форму Ахметова?
— Он очень много пропустил, но Ильзат достаточно давно участвует в игровых упражнениях, хоть и с ограничениями, — приводит пресс-служба клуба слова Гончаренко. — Понятно, что требуется игровая практика. Ждем, что с каждой игрой он будет становиться все лучше и лучше.
— Вы рассчитываете на Гайча как на основного форварда в Лиге Европы?
— У нас нет понятия основного форварда, исходим из каждой конкретной игры. Наша скамейка позволяет держать двух нападающих в запасе, выпуская их во втором тайме. Что касается Гайча, то мы довольны тем, что он забил.
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/uel/viktor-gancharenko-ejuke-i-chalov-mogli-reshit-iskhod-v-nashu-polzu/