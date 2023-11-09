«Тулуза» сыграет с «Ливерпулем» в рамках группового этапа Лиги Европы 9 ноября, в четверг. Матч пройдет на стадионе Stadium de Toulouse в Тулузе, Франция. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Тулуза» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Тулуза» на данный момент идет на втором в турнирной таблице группы E, набрав 4 очка. В активе «Ливерпуля» 9 баллов, клуб лидирует в группе.

Первая встреча команд в рамках Лиги Европы закончилась победой английской команды со счетом 5:1.

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