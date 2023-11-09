«Маккаби» сыграет с «Вильярреалом» в рамках группового этапа Лиги Европы 9 ноября, в четверг. Матч пройдет на стадионе AEK Arena в Ларнаке, Кипр. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Маккаби» — «Вильярреал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Права на показ матчей Лиги Европы принадлежат холдингу «Матч ТВ», однако трансляция игры отсутствует в сетке вещания. Вероятно, ее лучшие моменты войдут в онлайн-перекличку на канале «Матч Премьер», которая стартует в 20:30.

«Вильярреал» на данный момент идет на третьем в турнирной таблице группы F, набрав 3 очка. В активе «Маккаби» 1 балл, клуб идет на последнем месте.

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