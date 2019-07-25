Тульские волейболистки отменили тренировку, чтобы поддержать "Арсенал" в матче с "Нефтчи"

Волейболистки "Тулицы" приняли решение отменить тренировку команды, чтобы посетить домашний матч "Арсенала" во 2-м отборочном раунде Лиги Европы против "Нефтчи".

- Тула замирает, когда "Арсенал" играет, - проскандировали волейболитски по окончании тренировки.

- Всей командой идем на футбол, - рассказал главный тренер команды Александр Перепелкин. - Тренировку отменили. Девчонки изъявили большое желание пойти на футбол, чтобы поддержать наш "Арсенал". Предыдущие игры, которые мы посещали, нам доставили удовольствие.

Встреча пройдет в Туле, 25 июля, начало – в 20.00 (мск).