В четверг, 15 августа, «Спартак» и «Тун» сыграют в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена». Предлагаем три крутых ставки от журналистов «СЭ» Дмитрия Симонова и Кирилла Бурдакова.

Ставка Бурдакова: Победа «Спартака» всухую

— У «Туна» не очень богатая еврокубковая история. Был момент, когда швейцарцы прошли киевское «Динамо». Но за все время что они попадали в еврокубки, а это 18 выездных матчей, они победили только трижды. Думаю, «Спартак» в Москве учтет все свои недоработки в первой встрече. И поставлю на то, что красно-белые победят всухую.

Коэффициент БК «Лига Ставок» «Сухая победа КОМ1» — 2,90

Ставка Симонова: Победа «Спартака» с форой -1,50

— Я практически не сомневаюсь, что «Спартак» одержит уверенную победу. Предлагаю взять победу красно-белых с форой — 1,5. Мне кажется, что у «Туна» после 2:3 в домашнем матче шансы крайне невелики. Швейцарцам нужно выигрывать с разницей больше чем в два мяча. У этих скромных ребят просто могут опуститься руки.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Спартака» Ф1 -1,5 — 2,60

Ставка для экспресса: Победа «Спартака»

— Мы берем победу «Спартака», по-моему, букмекеры немного недооценивают команду Олега Кононова, — считает Бурдаков.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Спартака» — 1,60

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