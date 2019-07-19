Тренер "Нефтчи": "Нас ждут тяжелые матчи с тульским "Арсеналом"

Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин после выхода во 2-й отборочный раунд Лиги Европы отметил, что его команду ждут тяжелые игры с тульским "Арсеналом". В первом раунде азербайджанцы одолели "Сперанцу" – 9:0.

– Одержанные победы станут для нас мотивацией в следующих матчах. У нас есть некоторое время для подготовки. Нас ждет очень сильный соперник, – цитирует 1news.az Бордина. – Возможно, мы отправим кого-то на игру тульского "Арсенала" во втором туре российской премьер-лиги. Но есть и другие средства, с помощью которых можно проанализировать игру команды. В любом случае, нас ждет тяжелая игра.

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